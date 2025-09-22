Благоустройство двора завершили в микрорайоне Восточный в Истре

В микрорайоне Восточный провели комплексное благоустройство дворовой территории у домов № 13, 14, 15 и 17 на проспекте Генерала Белобородова. При формировании плана работ учли обращения и пожелания жителей: привели в порядок тротуары, добавили больше зелени и мест для отдыха.

На территории восстановили 1830 квадратных метров старого тротуара и дополнительно уложили около 400 нового. Высадили порядка 300 кустарников. Также в этом дворе появились новые лавочки и урны. Но главным изменением стала детская площадка, которую тоже установили по просьбам жителей этих домов. Они уже отмечают, что двор стал светлее, уютнее и удобнее для прогулок с детьми и пожилыми людьми.

Отметим, что за последние пять лет на территории муниципалитета обновили уже 67 дворовых территорий. И эта работа будет продолжена.