Благоустройство двора на улице Ленина начали в Коломне

В Коломне продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Подрядчик ведет строительно-монтажные работы в большом дворе из шести многоквартирных домов — № 103, 101, 99а, 99, 97 на улице Ленина и № 7 на проспекте Кирова.

Здесь ремонтируют асфальтобетонное покрытие проездов и парковочных пространств, обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают новые бортовые камни. В управлении благоустройства и дорог администрации Коломны попросили жителей с пониманием отнестись к временной недоступности парковочных мест в связи с проведением работ.

В адресный перечень благоустройства на 2026 год вошли 13 адресов: шесть дворов в Коломне, два в Озерах и пять на сельских территориях. Суммарная площадь благоустройства превысит 32 тысячи квадратных метров. Проекты для каждого двора разрабатывали отдельно — в зависимости от пожеланий жителей, расположения подземных коммуникаций и конкретных особенностей территории. Завершить весь объем работ подрядчики планируют в октябре.

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