Благоустройство двора на улице Девичье поле завершили в Коломне

На дворовой территории на улице Девичье поле и набережной Дмитрия Донского завершены работы по благоустройству. Рабочие подрядной организации отремонтировали более восьми тысяч квадратных метров проездов и парковок, почти семь тысяч квадратных метров тротуаров, обустроили новые парковочные места, уложили дорожные и тротуарные бордюры и выполнили необходимую разметку.

Помимо земельных и асфальтовых работ, строители установили небольшую детскую площадку. В ближайшее время здесь появится целый детский городок.

«В проекте благоустройства была предусмотрена небольшая игровая зона, но, принимая во внимание многочисленные просьбы местных жителей, глава округа поручил обустроить большую многофункциональную детскую площадку. Ее установим в самом центре этого двора. Также на прежнем месте восстановим спортивную площадку и дополним ее снарядами», — пояснил начальник управления благоустройства администрации округа Николай Пшенников.

Работы по благоустройству дворов проводятся в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в адресный перечень вошли 22 территории в Коломне, Озерах и сельских населенных пунктах.

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