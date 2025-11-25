Благоустройство двора на Проспекте 60 лет Октября завершили в Щелкове

В Щелкове, на Проспекте 60 лет Октября, между домами 2А и 2Б, бывшая придомовая территория обрела новую жизнь, превратившись в настоящий мини-парк — многофункциональное общественное пространство.

Первым этапом трансформации стало полное обновление дорожной инфраструктуры. Специалисты проработали каждый аспект: старое асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах и пешеходных дорожках было полностью демонтировано и заменено на ровное полотно. Кроме того, решилась проблема с парковкой: специально для удобства жителей была организована новая автомобильная стоянка. Особое внимание было уделено освещению. Вдоль всех пешеходных зон и игровых пространств было установлено 23 опоры с энергоэффективными светильниками.

Для самых маленьких жителей Щелкова появилась новая игровая площадка. Все элементы установлены на специальное мягкое травмобезопасное покрытие.