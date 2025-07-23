Благоустройство двора на Институтской улице во Фрязине завершат к сентябрю

Жители дома № 8 на Институтской улице обратились в администрацию городского округа с вопросами, касающимися текущего состояния двора, сроков комплексного благоустройства и проведения капитального ремонта самого дома. Проверку содержания территории незамедлительно провел начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Павел Никишкин.

Инспекция не выявила претензий к содержанию двора. Трава скошена, мусор убран, что соответствует установленным нормам. Однако больше всего жителей интересовали сроки капитального ремонта дома.

Работы по обновлению фасада, фундамента, подвальных помещений и внутридомовых инженерных систем в доме № 8 запланированы на период с 2026 по 2028 год. Их будет выполнять Фонд капитального ремонта Подмосковья в рамках региональной программы на 2014–2049 годы.

Дворы домов № 6а и № 8 на Институтской улице ожидают значительные изменения. По программе комплексного благоустройства здесь отремонтируют проезды, парковочные зоны и входные группы. Жители поддержали планы по благоустройству двора и с нетерпением ждут начала работ. Все вопросы и пожелания взяты на контроль.