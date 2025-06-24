Благоустройство двора дома для переселенцев скоро завершится в Старой Купавне

Завершаются работы по благоустройству двора на улице Кирова в Старой Купавне. На территории уже обустроена парковка, проложены тротуары и высажены десятки деревьев, которые добавят зелени и уюта.

Для активного отдыха установлены современная детская площадка с безопасным покрытием и воркаут-зона для занятий спортом. Вдоль дорожек размещены скамейки и урны, а также организована площадка для раздельного сбора мусора.

В новый дом переедут 165 человек из 54 аварийных зданий площадью 2135 квадратных метров. Ключи от квартир будут выданы в ближайшее время. Проект реализуется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья в Подмосковье» и способствует не только улучшению жилищных условий, но и изменению облика города.

Благоустройство территории учитывает потребности будущих жильцов, создавая пространство для всех возрастов. Завершение озеленения и установка дополнительных элементов инфраструктуры ожидается в скором времени. Этот проект является важным шагом в развитии Старой Купавны, повышая комфорт и безопасность жизни горожан.