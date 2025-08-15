Благоустройство детской площадки началось на улице Институт в Больших Вяземах

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Стартовало благоустройство старой детской площадки на улице Институт в Больших Вяземах. Скоро она превратится в современную спортивную зону.

Подрядчик уже завершил демонтажные работы — изношенное спортивное оборудование полностью вывезли со стройплощадки. Сейчас рабочие приступил к подготовке основания для будущей площадки, а параллельно устанавливают столбы ограждения.

После обновления этой зоны местные жители смогут в комфортных условиях играть в футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, а также — заниматься воркаутом. Подрядчик уложит безопасное и стойкое резиновое покрытие, установит качественное оборудование, сделает ограждение, освещение, поставит скамейки и смонтирует видеонаблюдение — все для удобства спортсменов.

Открыть данную спортивную зону планируют уже через месяц, в середине сентября.