Благоустройство детского сада в Глебовском под Истрой закончат в июле

Благоустройство территории детского садика в Глебовском началось 9 апреля и вот почти 4 месяца спустя проектные работы выходят на финишную прямую. Если погода не помешает, завершить планируют в 26 июля.

На объекте задействовано восемь квалифицированных специалистов, они ежедневно облагораживают территорию детского садика. Сейчас почти закончили все основные задачи, однако остается еще высадить кусты можжевельника, планировка газона и монтаж резинового покрытия.

В рамках благоустройства на территории появилось восемь новых детских игровых и одна спортивная площадка.

Напомним, осенью прошлого года в детском садике в поселке Глебовский завершился капитальный ремонт. Ребята вернулись в обновленные стены. Здесь не только заменили мебель, отремонтировали, полы, потолки, но и сделали перепланировку. Теперь раздевалки и спальни изолированы от игровых комнат. А благоустройство территории двора станет финишем всего проекта этого садика.