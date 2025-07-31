Благоустройство Детского парка в Наро-Фоминске начнется в августе

За благоустройство Детского парка по программе губернатора Андрея Воробьева проголосовали свыше 14,3 тысяч жителей. Зону отдыха на улице Калинина в Наро-Фоминске площадью 1,44 гектаров начнут преображать уже в августе текущего года.

Там обустроят современные дорожки для пешеходов и комфортные площадки для отдыха. Также в парке модернизируют освещение и выполнят озеленение. Работы планируют завершить до конца 2025 года.

«Обновленный парк станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей Наро-Фоминска, местом, где каждый сможет найти занятие по душе и насладиться красотой природы», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.