Благоустройство детских площадок завершили в Балашихе

В Балашихе состоялось торжественное открытие последней в 2024 году обновленной детской площадки в 22-м микрорайоне. В мероприятии приняли участие начальник управления благоустройства администрации округа Юлия Левковская, депутат Совета депутатов Олег Зверев, представители управляющей компании, а также артисты и жители микрорайона.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная концертная программа, а активные участники благоустройства получили благодарственные грамоты за вклад в создание комфортной среды.

«Сегодня мы торжественно открываем целый ряд обновленных дворов. Три крупных жилых дома получили полностью благоустроенные территории. На этой площадке реализовано семь игровых зон общей площадью почти тысяча квадратных метров. Все было спроектировано с учетом пожеланий жителей, ведь именно они помогали определить, какие игровые элементы нужны детям», — рассказала Юлия Левковская.

В рамках проекта также обновлены тротуары, проезды, парковки и газоны. На территории высажены новые деревья и кустарники, благоустроены пешеходные дорожки, установлены современные лавочки и ограждения. Кроме того, проведена модернизация уличного освещения, а уже в ближайшее время здесь появятся камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности жителей.

В течение года в 18 дворах Балашихи появилось 31 современная детская площадка, а также заменено около 250 игровых элементов на существующих территориях. Все игровые комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов и оснащены современными элементами для активного и разнообразного отдыха детей разного возраста. На спортивных площадках установлены тренажеры для уличного воркаута, а также оборудованы зоны для командных игр.