Благоустройство бульвара на Пионерской улице началось в Коломне

В Коломне стартовали работы по обновлению еще одного общественного пространства — бульвара на улице Пионерской, который является продолжением сквера имени Конотопа. Подрядчики уже установили ограждения и приступили к демонтажу старых конструкций.

В дальнейшем здесь планируется уложить новое покрытие, провести озеленение, обновить уличное освещение.

После завершения реконструкции бульвар обзаведется архитектурно-художественной подсветкой, малой архитектурой и системой видеонаблюдения.

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев сообщил, что работы по благоустройству общественных зон в продолжаются. Сейчас ведется обустройство парка 50-летия Октября, Каштановой аллеи, территории около кинотеатра «Горизонт», сквера имени адмирала Горшкова в Коломне, а также карьера «Западный» в Озерах.

Все эти проекты реализуются в рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Завершить работы на бульваре Пионерской планируют до конца 2025 года.