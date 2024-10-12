Благоустройство Бобруйского сквера завершили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске завершилось благоустройство Бобруйского сквера в рамках государственной программы. Названный в честь белорусского города-побратима, он стал еще более привлекательным для местных жителей и гостей города.

В сквере полностью заменены дорожки и лавочки, а также установлены новые детские площадки с качелями и горками. В вечернее время его освещают новые фонари, а высаженные молодые деревья придают уют.

Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов отметил, что Бобруйский сквер давно пользуется популярностью у жителей.

«После породнения с бобруйчанами этот сквер стал называться Бобруйским. Они подарили нам арт-объект — бобра, который задумчиво сидит на лавочке и привлекает внимание наших маленьких жителей и гостей города», — рассказал Пензов.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря активному участию горожан в голосовании по федеральной программе. В ближайших планах — установка ограждений и камер видеонаблюдения. Подрядчик обещает завершить работы до конца месяца. Следующим на очереди станет благоустройство соседнего городского парка.