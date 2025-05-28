Благоустройство берега Москвы-реки начали в Звенигороде

Преображение территории рядом с рестораном «Пристать», который сейчас масштабно реконструируют, продолжается. Звенигородский берег Москвы-реки меняется до неузнаваемости.

Арендатор активно наводит порядок: уже расчистил берег от мусора, укрепил склон, проложил дренажную систему, высадил молодые ели и кусты кизильника. Зеленое обрамление вернуло этому месту ухоженный и живой облик.

Сейчас на финальной стадии находятся работы по обустройству просторной террасы с покрытием из лиственницы — она будет открыта для прогулок и отдыха. Сохранится и привычный маршрут по тропинке вдоль реки: он останется доступным и будет органично вписан в территорию.

Параллельно идет реконструкция самого здания ресторана.

Отметим, что такой подход — пример того, как бизнес может работать не только в своих интересах, но и на благо города. Звенигород нуждается в новых общественных пространствах.