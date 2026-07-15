Благоустройство Барашкинского пруда начали в Химках

В Химках благоустроят территорию вокруг Барашкинского пруда. Ознакомиться с проектом обновления общественного пространства все желающие могут в информационном штабе, который находится на месте бывшей площадки для выгула собак.

Работы стартовали 1 июля. В первую очередь на объект вышли специалисты-дендрологи, чтобы оценить состояние деревьев и определить, какие из них требуют лечения, а какие представляют угрозу для безопасности жителей. Эксперты проверяют состояние стволов и крон, выявляют болезни и вредителей, оценивают степень аварийности насаждений. Эти данные лягут в основу решений по сохранению зеленого фонда.

«Это важный и обязательный этап — только на основе профессиональных выводов можно принимать дальнейшие решения. Наша главная задача — сохранить здоровые деревья, которые много лет украшают Барашкинский пруд и создают ту самую уютную атмосферу, за которую мы любим эту локацию. При этом не менее важно обеспечить безопасность жителей: аварийные и сухие деревья могут представлять реальную угрозу», — отметила глава Химок Инна Федотова.

После завершения благоустройства зона отдыха полностью преобразится: появятся новые деревья, кустарники, цветники и газоны. Также здесь установят домики для водоплавающих птиц и плавучие конструкции для обитателей водоема.