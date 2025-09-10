Благоустройство Аллеи Ветеранов начали в Мытищах

Аллея находится в микрорайоне Шитикова городского округа Мытищи. Пространство, где собираются местные жители разных поколений, скоро станет более комфортным и современным.

Сейчас подрядчик выполняет подготовку основания под пешеходные тропинки, установку бортового камня, прокладку инженерных коммуникаций. Планируют также обустроить прогулочную зону с шахматными столами, центральную часть с детской площадкой, места для общения и отдыха. Поставят на территории и камеры системы «Безопасный регион».

Завершить благоустройство сквера планируется до конца ноября.

Название аллеи связано с военными связистами, которые проживали в этом районе и трудились в 16-м Центральном научно-исследовательском испытательном ордена Красной Звезды институте имени маршала Белова Минобороны РФ. Сотрудники института участвовали в разработке и создании практически всех наземных систем, комплексов и средств связи общего и военного назначения. Более 150 человек сражались на фронтах Великой Отечественной войны.