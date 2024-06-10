Благоустройство 9 тысяч мест проверили в Подмосковье за месяц

Месяц чистоты и благоустройства завершился в Подмосковье. Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили состояние более девяти тысяч территорий.

Качество уборки зафиксировали в 6 348 дворах. Проверили состояние 2 301 общественной зоны и 579 внутриквартальных проездов. Инспекторы использовали специальный чек-лист при осмотре, который позволил объективно оценить обстановку и выявить недочеты.

«Обращаем внимание на городские округа, которые находятся в красной зоне: Лобня, Фрязино, Чехов и Жуковский. В этих муниципалитетах коммунальным службам необходимо срочно принять меры и привести территории в соответствие», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Во время месяца чистоты во дворах убрали смет и мусор, вымыли асфальт и контейнерные площадки, закрасили граффити и удалили аварийные деревья. Кроме этого, отремонтировали элементы детских площадок, покрасили скамейки и восстановили ограждения.

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