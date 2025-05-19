Благоустройство 9 дворов завершили в Богородском округе

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Богородском городском округе. В этом году запланировано провести работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по 22 адресам.
Работы по благоустройству дворов пройдут в городах Старая Купавна, Электроугли, Ногинск и поселке Обухово. Подрядные организации обновили дворы по девяти адресам: в Ногинске на улицах Рабочей, Рогожской, Юбилейной, Декабристов, шоссе Энтузиастов, а также в городе Электроугли по улице Комсомольская и в городе Старая Купавна на улице Советская.
Благоустройство — это, в первую очередь, создание комфортной среды, чтобы жителям было удобно гулять с детьми, отдыхать на придворовой территории и парковать свой транспорт. В настоящее время ведутся работы в Ногинске на улицах Юбилейная, Советской Конституции, а также в городе Электроугли, на Железнодорожной улице и в микрорайоне Светлый, в Старой Купавне на Октябрьской улице. В комплекс работ входят ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, обустройство парковок и тротуаров.
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