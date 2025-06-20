Благоустройство 7 «народных троп» завершили в Лобне

Еще несколько новых объектов дорожно-тропиночной сети появилось в Лобне. Места их благоустройства выбирали по просьбам жителей муниципалитета.

Качественные пешеходные коммуникации теперь есть у дома № 9 по Деповской улице, у дома № 9 по улице Чкалова, у домов № 11 и 13 по Окружной улице, у домов № 6 и 13 по улице Калинина, у дома № 6 по улице Комиссара Агапова, а также у домов № 10-12 по улице Булычева.

Обновленные тропы появились там, где об этом просили жители. Цель обустройства — сделать передвижение в зонах с высоким пешеходным трафиком проще, сократить дорогу до социально значимых объектов и сделать маршруты горожан удобнее.

Отметим, что полный перечень адресов по благоустройству «народных троп» в Подмосковье есть на официальном сайте Министерства по содержанию территорий.