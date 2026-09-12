Благоустройство 6 дворовых территорий завершили в Серпухове

В Серпухове в этом сезоне благоустраивают 10 дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершены на шести адресах, еще три — в процессе.

Работы продолжаются по адресам: местечко Данки, улица Школьная, дома 48–49; село Липицы, дома 27, 28; улица Ворошилова, дома 153, 153А, 155, 163.

«Отдельное внимание уделяем обращениям жителей. Стараемся слышать каждого», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

По просьбам сотрудников Пущинского научного центра РАН и местных жителей в «Зеленой зоне» подрядчик обустраивает пять тротуаров. Планируется завершить работы до конца сентября.

«Также приводим в порядок пешеходные дорожки в Пущино на участке от дома № 2 микрорайона „Д“ до дома № 3 на улице Южная. Данный маршрут имеет важное социальное значение, так как ведет к детскому саду», — отметил Алексей Шимко.

В ближайшее время начнутся работы на участке от дома № 29 микрорайона «Г» до бульвара Болотова. Завершить их планируется также до конца сентября.