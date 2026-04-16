Благоустройство 4 парков запланировано в Одинцове на 2026 год

В Одинцовском округе проведут масштабное благоустройство сразу четырех парков — это станет частью региональной программы по обновлению зон отдыха в Подмосковье. Всего в этом году планируют привести в порядок 23 зоны отдыха, которые расположены в 17 округах региона.

Одинцовский округ вошел в число территорий, где работы затронут сразу несколько природных пространств. Благоустройству подлежат четыре лесопарка: территория в Новой Трехгорке, зона отдыха в районе деревни Шульгино, парки «Лазутинка» и «Масловский лес». Эти места пользуются популярностью у местных жителей — здесь гуляют семьями, занимаются спортом, отдыхают на свежем воздухе. Обновление сделает их еще более комфортными и безопасными для гостей региона.

Всего в Подмосковье запланировано обновление 10 парков и 13 лесопарков. На реализацию этих масштабных планов выделено 10,9 миллиарда рублей: из них 3 миллиарда направят на благоустройство парков, а 7,9 миллиарда — на развитие лесопарковых зон.