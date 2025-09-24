Благоустройство 4 дворовых территорий завершили в Одинцове

В Одинцовском округе завершены мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий. Одна расположена у дома № 51 по улице Вокзальной, вторая — рядом с домами № 3, 5, 7, третья — в поселке Новый городок и последняя — в микрорайоне Супонево в Звенигороде.

В 2025 году в Одинцовском округе запланированы мероприятия по комплексному благоустройству 20 дворовых территорий. На сегодняшний день работы завершены на 16 дворах, в которых полностью заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, бордюрные камни, а также обустроены новые парковки и пешеходные дорожки, выполнено озеленение.

Комплексное благоустройство территорий продолжается. До конца октября в Одинцовском округе планируется завершить работы еще в четырех дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.