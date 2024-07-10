Благоустройство 19 дворов завершат в Красногорске до конца года

В этом году в Красногорске благоустроят 19 дворов. Некоторые из них уже привели в порядок.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, работы уже завершили в деревне Путилково, поселке Нахабино, поселке Мечниково, а также в Красногорске на Павшинском бульваре и улице Георгия Дмитрова.

«Уровень готовности дворов в регионе составляет — 36%, а в городском округе Красногорск — 26%. Полный перечень обновляемых элементов согласуется администрацией муниципалитета с жителями. Комфорт каждого — приоритетная задача министерства», — отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

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