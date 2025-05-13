Благоустройство 16 «народных троп» завершили в Воскресенске

Работы проводили по региональной программе «Пешком». В этом году в городском округе Воскресенск в нее вошли 16 объектов.

Пешеходные зоны привели в порядок в микрорайонах Воскресенска — Лопатинском, Москворецком, Новлянском и Фетровой фабрики, а также в поселке Фосфоритный и деревне Чемодурово.

Стартовавшая в 2021 году программа по обустройству «народных троп» пользуется спросом у жителей муниципалитета. Ее целью является создание комфортных условий для передвижения пешеходов. Вместо того, чтобы противостоять «народным тропам», их благоустраивают. Обустроенные дорожки делают удобнее маршруты жителей до автобусных остановок и социально значимых объектов.

Благоустройство «народных троп» велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».