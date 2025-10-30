Благоустройство 16 дворов завершили в Серпухове

Специалисты продолжают благоустраивать дворовые территории в Серпухове. Сейчас в порядок привели уже 16 таких площадок.

На каждом объекте рабочие асфальтируют проезды и парковки, обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и урны, проводят озеленение. Кроме того, они обновляют игровые и спортивные комплексы на безопасные и современные. Во дворах появляются уличные спортивные тренажеры и многофункциональные спортивные площадки.

«Проведенные работы направлены на создание комфортной среды для всех категорий жителей: от детей до старшего поколения. Новые дворы предоставляют возможности для игр, занятий спортом и спокойного отдыха», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Серпухов.

Сейчас специалисты благоустраивают дворы у домов № 3 и 5 в Протвине. Приводить в порядок придомовые территории продолжат и в 2026 году.