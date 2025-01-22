Благоустройство 16 дворов выполнят в Ленинском округе в 2025 году

В порядок приведут дворовые территории в Видном, поселках Развилка, Новодрожжино, Боброво, а также в деревне Сапроново и ряде других. Работы будут выполняться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» при поддержке Министерства чистоты Подмосковья.

Специалисты выполнят в рамках благоустройства укладку покрытий из горячих асфальтобетонных смесей, ремонт проездов, обустроят пешеходные дорожки во дворах, заменят малые архитектурные формы и посадят деревья и кустарники. Также будут проведены демонтажные работы.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что благоустройство дворовых территорий позволит создать уютные пространства для общения и отдыха жителей муниципалитета. «Внимание уделяется не только внешнему виду, но и функциональности», — отметил он.

Напомним, что в рамках программы в городском округе в 2024 году благоустроили семь дворовых территорий: четыре в Видном, два на Володарке и одну в Развилке.