Благоустройство 14 детских площадок завершилось в Ленинском округе

Работы по приведению в порядок дворовых территорий продолжаются в муниципалитете. В округе в 2024 году появилось 14 новых детских площадок.

Начальник отдела благоустройства администрации Михаил Лосев рассказал, что на некоторых территориях обустроили новые площадки, а на части других — модернизировали старые. Пять объектов благоустроены на проспекте Ленинского Комсомола в Видном, четыре — в поселке Володарского, три — на Петровском проезде и один — в поселке Развилка.

На площадках уже установили игровые элементы, строителям осталось привести в порядок окружающую территорию. Все работы планируется завершить до конца октября.

Кроме того, в рамках программы губернатора Московской области в Ленинском округе установили два больших игровых комплекса. Один, в тематике «Сказочный лес», расположен на улице Школьной в Видном, второй, в тематике «Город», — в деревне Тарычево.

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