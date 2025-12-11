Благоустройство 10 общественных пространств провели в Подольске в 2025 году

В округе подвели итоги масштабной программы благоустройства. С начала 2025 года благоустроили 10 общественных территорий, модернизировали детские игровые площадки по 19 адресам, реализовали четыре проекта инициативного бюджетирования.

Помимо этого построили девять линий уличного освещения, провели ремонт асфальтобетонного покрытия в 26 дворах, обустроили 28 пешеходных коммуникаций.

В парке Талалихина теперь есть комфортная набережная. Вдоль Парадного проезда, где раньше была лесополоса с протоптанными тропинками, сделали удобную сеть дорожек с различным покрытием, установили спортивные, детскую и скейт-площадки, пирсы, туалетный модуль, зону для выгула собак и освещение.

Значимым объектом стал парк «Дубрава» в Климовске — здесь благоустроили почти 34 гектара. Также обновили скверы имени Пестова, Пушкина, Папирова, Спасателей и лесопарк «Березки».