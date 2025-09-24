Благоустройства парка в деревне Горетово начали в Можайском округе

Инициативу по возрождению парка поддержали жители, глава Можайского округа Денис Мордвинцев и депутаты. На территории стартовали работы по созданию современного и комфортного общественного пространства.

Проект реализуется в рамках инициативного бюджетирования, где 1% суммы внесли сами жители. Несмотря на то, что в деревне проживает около 1500 человек, обновленной территорией смогут пользоваться более 15 тысяч жителей Можайского округа.

В настоящее время специалисты начали обустраивать новые удобные пешеходные дорожки шириной два метра, которые свяжут ключевые точки парка в единый прогулочный маршрут протяженностью полкилометра. Уже уложили песок, щебень и бордюрный камень, а также завезли асфальт.

Вдоль будущих аллей в парке установят опоры для современных энергоэффективных фонарей. Работы ведутся с максимальным сохранением деревьев, посаженных школьниками несколько десятилетий назад. Парк сохранит свой исторический облик, но обретет новую жизнь.

«Уже скоро жители смогут с удовольствием гулять с колясками или совершать пробежки, а вечером наш парк превратится в уютное и, что самое главное, безопасное место для отдыха», — отметила заведующая Горетовского территориального отдела Ольга Казарина.