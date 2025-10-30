Благоустроенный сквер на Красногвардейском бульваре в Подольске откроют в ноябре

Территория стала светлее и комфортнее. Если раньше здесь было всего около десяти фонарей, то теперь — более 50 современных светильников. Благодаря этому сквер хорошо освещен и в темное время суток. Для отдыха появились новые скамейки, качели и воркаут-зона с теннисным столом — место, где можно активно провести время на свежем воздухе.

Особое внимание уделили озеленению: уже высадили клены и декоративные кустарники, а в ближайшие дни добавят многолетние цветы. Зеленые насаждения придадут скверу уют и создадут благоприятную атмосферу для отдыха, привлекая птиц и бабочек.

Напомним, работы организовали по программе «Формирование комфортной городской среды».