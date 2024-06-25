Благоустроенный парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня

Основные работы по благоустройству уже завершены. Так, здесь установили игровую площадку, тренажеры, обновили памятник Нине Распоповой, высадили деревья и кустарники. Также полностью готов памятный знак героям-мытищинцам, без вести пропавшим во времена Великой Отечественной войны.

«Много сил было вложено подрядчиками в обновление любимой точки притяжения наших жителей. Погода несколько раз вносила свои коррективы, в том числе и обильное количество осадков в последний месяц», — прокомментировала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Специалисты уже закончили установку туалетных комнат и мастерской. А памятный знак и игровую площадку для детей торжественно откроют 28 июня.

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