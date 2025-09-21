Сегодня в Подмосковье отмечают День благоустройства. Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей и поблагодарил всех, кто каждый день делает Московскую область чище и красивее, а также рассказал о планах по развитию городских пространств в 2025 году.

«В этом году благоустраиваем 135 объектов: 15 парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, пять зон отдыха в парках, 58 маленьких общественных территорий, веломаршрут и четыре стелы, 735 детских площадок. Работы проходят в том числе по президентскому нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — подчеркнул Воробьев.

Среди ключевых объектов этого года — мост и парк Дружбы в Люберцах, сквер Защитников Москвы в Лобне, городской парк в Ивантеевке, Папанинская дача в Королеве, улица Центральная и пешеходная зона у ДК «Октябрь» в Дубне, сквер 60-летия Победы в Егорьевске, Центральная площадь в Хотьково, Вишняковский и другие лесопарки в Балашихе, Климовске и Одинцове.

Губернатор напомнил, что благоустройство — это не только новые набережные и скверы, но и развитие инфраструктуры: сейчас в парках работает более 200 кафе и ресторанов, сотни точек питания и проката, десятки площадок с аттракционами. В этой сфере трудятся свыше 30 тысяч человек в 500 организациях.