Благотворительный завтрак прошел в Филаретовском храме в Лобне

Благотворительный «Белый завтрак» организовали в храме святителя Филарета Московского Лобненского благочиния Сергиево-Посадской епархии 19 июля. Все собранные средства направлены на строительство новой церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Трапеза после Божественной литургии была подготовлена силами приходской службы милосердия Филаретовского храма при поддержке православной гимназии во имя Святителя Филарета Московского. На территории храма также развернулась ярмарка работ прихожан.

Строительство каменного храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» ведется за счет пожертвований верующих Лобне уже несколько лет. В ноябре 2025 года на строящийся храм установили купол с крестом. В декабре того же года специалисты завершили возведение колокольни, залив монолитный бетонный пояс.

Купол для колокольни нового храма уже ожидает поднятия и установки. Прихожане могут внести посильный вклад в завершение работ.