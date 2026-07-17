Благотворительный забег в поддержку животных пройдет в Одинцове 19 июля

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовский парк станет площадкой спортивного старта, участники которого помогут четвероногим, нуждающимся в лечении. На выбор бегунов подготовили несколько дистанций.

Благотворительный забег состоится 19 июля на трассе парка имени Ларисы Лазутиной. Все средства, собранные во время мероприятия, направят на помощь животным.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров начнутся в 08:00. Спортсменам предложат преодолеть дистанции 500 метров, одного, трех, пяти и десяти километров.

Любители активного отдыха смогут выйти на старт вместе со своими домашними питомцами. Такой формат позволит провести время на свежем воздухе и одновременно поддержать благотворительную инициативу.

Каждый участник на финише получит памятную медаль. Символом выбранной дистанции станет один из животных-героев: птенчик, фламинго, альпака, леопард или панда.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.