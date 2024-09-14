Благотворительный забег в День города прошел в Коломне

Благотворительный забег «Пульс Добра» прошел в Коломне в День города. Этот масштабный спортивный праздник, организованный благотворительным фондом «Исток» при поддержке министерства спорта Московской области, уже в седьмой раз собрал вместе любителей легкой атлетики всех возрастов.

Среди тех, кто напутствовал участников забега, были первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, депутат Госдумы Никита Чаплин, глава Городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Мособлдумы и двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева, а также российские спортсмены-олимпийцы Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь.

Глава Александр Гречищев сообщил, что округе развиваются 74 спортивных направления, одно из самых массовых — это легкая атлетика.

Отметим, что самой маленькой участнице забега всего четыре года и это уже не первый ее забег. Юная спортсменка побежала самую короткую дистанцию в 300 метров.

Все средства, поступившие от участников благотворительного забега, будут направлены на помощь детям в Коломенский семейный центр.

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