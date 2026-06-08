Благотворительный забег проведут в Коломне 5 сентября

Коломна вновь станет площадкой одного из крупнейших благотворительных спортивных событий Подмосковья. В городе 5 сентября пройдет традиционный забег «Пульс Добра», который объединит любителей бега, профессиональных спортсменов, известных общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, регистрация участников уже открыта. Организаторы подготовили несколько дистанций для спортсменов разного уровня подготовки.

В программу вошли полумарафон на 21,1 километра, забеги на 10 и три километра, а также специальные старты для детей на дистанциях 300 и 600 метров.

Маршрут соревнований пройдет по живописным улицам и набережным Коломны, позволяя участникам не только проверить свои силы, но и познакомиться с историческим обликом одного из самых красивых городов региона. Для самых юных гостей мероприятия организуют отдельную развлекательную программу.

«Пульс Добра» проводят в Московской области уже более 10 лет. Организатором выступает благотворительный фонд социальных программ Подмосковья «Исток» при поддержке регионального Министерства физической культуры и спорта. За годы существования проект превратился в масштабный спортивный праздник, сочетающий популяризацию здорового образа жизни и благотворительную деятельность.

Высокую общественную значимость мероприятия подтверждает и его признание на федеральном уровне. По итогам 2017 года инициатива стала лидером на всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект России». Сегодня забег продолжает развиваться в рамках задач федеральной программы по развитию массового спорта.

Центром проведения соревнований станет конькобежный центр в Коломне, откуда участники выйдут на старт 5 сентября.