Благотворительный забег прошел в Подольске
Подольск стал частью масштабной всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Участники пронесли по центральным улицам города символический факел — знак надежды и поддержки донорства костного мозга.
Масштабное событие, объединяющее спорт, помощь тяжелобольным и поддержку донорского движения, впервые состоялось в 2023 году. С того момента более 100 городов России объединились, чтобы поддержать донорство костного мозга и подарить шанс на жизнь тем, кто в этом нуждается. Подольск стал одним из участников акции.
Финишировала эстафета у Дворца молодежи на Октябрьском проспекте, где все желающие могли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров после 31 курса химиотерапии не только победил болезнь, но и четырежды установил мировые рекорды по забегам в марафонах.
«Я узнал, что очень маленький регистр у нас, что люди боятся такого словосочетания, как „костный мозг“, и решил написать проект „Давай вступай“, который в 2023 году реализовали. Я бежал 42 километра 71 день подряд в 71 городе. За два с половиной месяца вступили 30 тысяч людей потенциальных доноров. Это 18 спасенных жизней, у нас с ними есть связь. Мы решили не останавливаться, а масштабироваться», — рассказал Артем Алискеров.
«Пример Алискерова является символом мужества, веры и несгибаемой силы воли. Спасибо всем, кто уже сделал важный шаг и стал донором костного мозга, подарив другому человеку шанс на жизнь и будущее», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.