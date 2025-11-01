Благотворительный забег прошел в Подольске

Подольск стал частью масштабной всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни». Участники пронесли по центральным улицам города символический факел — знак надежды и поддержки донорства костного мозга.

Масштабное событие, объединяющее спорт, помощь тяжелобольным и поддержку донорского движения, впервые состоялось в 2023 году. С того момента более 100 городов России объединились, чтобы поддержать донорство костного мозга и подарить шанс на жизнь тем, кто в этом нуждается. Подольск стал одним из участников акции.

Финишировала эстафета у Дворца молодежи на Октябрьском проспекте, где все желающие могли вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров после 31 курса химиотерапии не только победил болезнь, но и четырежды установил мировые рекорды по забегам в марафонах.