Благотворительный забег пройдет в Коломне

В округе состоится самое продолжительное и масштабное спортивное событие этого лета — мероприятие «Эстафета Добра». Забег будет длиться 169 часов, он стартует 30 мая и завершится 6 июня.

Таким необычным способом авторы легкоатлетического проекта привлекают внимание к благотворительности и меценатству.

«Эстафета Добра — это круглосуточный забег. Участники по очереди будут бежать вокруг парка Мира, поддерживая движение непрерывно, днем и ночью, в течение семи суток», — рассказали организаторы мероприятия.

Участие в эстафете бесплатное. Присоединиться может любой желающий.

Старт забега — 30 мая в 09:00 по адресу: Коломна, улица Калинина (у парка Мира напротив гимназии № 2 «Квантор», ориентир — белый шатер). Финиш — на том же месте 6 июня в 10:00.

В 2025 году за семь суток — с 31 мая по 7 июня — в «Эстафете Добра» приняли участие 383 человека. За 169 часов общая дистанция, которую преодолели бегуны, составила 6159 километров.

