Благотворительный творческий мастер-класс прошел во Фрязине

Волонтеры из Фрязина провели мастер-класс по созданию осенних аппликаций. В нем поучаствовали воспитанники центра «Доверие».

Мероприятие провели активисты местного отделения «Молодой Гвардии». Аппликации они делали из природных материалов.

Ребятам рассказали о том, как работать с природными материалами, помогли разработать художественные композиции и создать аппликации из осенних листьев. Мастер-класс был направлен на развитие творческих способностей и художественного вкуса у детей, совершенствование мелкой моторики и координации движений, а также развитие умения видеть эстетику вокруг.

