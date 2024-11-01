Благотворительный центр помощи животным в Красногорске напомнил способы связи

Жителям Красногорска рассказали о работе Центра благополучия животных «Лохматый ангел». Помочь питомцам может каждый желающий.

«Лохматый ангел» — это проект благотворительной зоозащитной организации «Экология человека» в Красногорске. Его участники стараются уменьшить количество безнадзорных животных и учат людей ответственно относиться к домашним питомцам.

Каждому животному сотрудники центра обеспечивают комфортные условия проживания, заботу и внимание, ищут новый дом и хороших хозяев.

Собаки попадают в центр после того, как их бросили хозяева, кто-то потерялся сам, часть обитателей осталась в приюте после программы по отлову, стерилизации и вакцинации.

Чтобы прокормить животных, в месяц требуется примерно полтонны корма, поэтому здесь рады любой помощи. Можно оказать ее как материально, так и просто прийти и пообщаться с собаками.

Контакты есть на официальном сайте «Лохматого ангела».

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