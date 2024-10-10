Благотворительный сбор макулатуры пройдет в Павловском Посаде до 25 ноября

В рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу» все желающие в Павловском Посаде могут сдать макулатуру. Благотворительное мероприятие пройдет до 25 ноября, вырученные средства направят в помощь участникам СВО и жителям Курской и Белгородской областей.

В Павлово-Посадском городском округе собирают макулатуру в рамках региональной экологической акции «V Единстве Za Победу». Ее проведут до 25 ноября. Собранные средства отправят в поддержку бойцов специальной военной операции, жителей Курской и Белгородской областей.

Пункт сбора макулатуры открыли в Павловском Посаде по адресу: улица Выставкина, дом № 1. Он работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Понедельник — выходной день.

Напомним, проект «V Единстве Za Победу» организовала региональная эко-платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье вместе с Движением Первых, при поддержке Министерства информации и молодежной политики, Министерства культуры и туризма и Общественной Палаты Московской области. Макулатуру собирают в домах культуры и библиотеках Московской области. Для подмосковных учащихся сбор проходит во всех средних образовательных учреждениях.

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