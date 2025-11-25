Благотворительный проект для детей из малых городов и сел проведут в Подмосковье

Благотворительный проект «Дорога добра» проведут в Химках для детей из Белгородской, Курской и Орловской областей с 28 ноября по 1 декабря. В нем примут участие 90 ребят и 10 сопровождающих.

Проект направлен на раскрытие лидерского и творческого потенциала, а также развитие уверенности в себе и формирование патриотизма у жителей небольших городов и сел.

«Подростки в малых городах часто не видят всего спектра жизненных возможностей. Им не хватает ориентиров и веры в себя, чтобы превратить мечты о ярком будущем в конкретные действия», — отметили организаторы.

В проекте поучаствуют ребята из Курска, Алексеевки и города Ливны от 12 до 14 лет. Для них подготовят мастер-классы, творческие занятия и экскурсии по Москве.