Благотворительный праздник ко Дню инвалидов прошел в Одинцовском округе

Международный день инвалидов отметили в Звенигороде Одинцовского округа. Благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья организовал Центр поддержки семьи, материнства и детства «Всем Добра».

Отметить важную для себя дату смогли более 50 юных жителей округа. Семейный ресторан, в котором проходила встреча, впервые выступал благотворительной площадкой. Коллектив организовал для своих особенных посетителей не только вкусный стол, но и игровую детскую комнату с анимационной программой.

Участие в мероприятии приняли депутаты Совета депутатов Одинцовского округа Дмитрий Александров, Сергей Сокульский и Владимир Любовицкий, а также кадеты Супоневской школы «КвантУм». Юным гостям вручили книги о Звенигороде и сладкие подарки.

Организаторы праздника отметили, что несмотря на все трудности дети с ОВЗ не просто умеют жить, сопротивляясь недугам, но и ведут активную деятельность — учатся, трудятся, занимаются спортом и творчеством.