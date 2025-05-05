Благотворительный показ спектакля к 80-летию Победы прошел в Павловском Посаде

Спектакль «Жизнь как подвиг» показали зрителям в театре «Город» в Павловском Посаде. Постановка рассказывает о судьбе летчицы Великой Отечественной войны Галины Брок-Бельцовой.

Зрителей познакомили с историей штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2 125-го женского гвардейского авиационного полка. После войны ветеран служила офицером в контрразведке.

Бесплатные показы прошли в рамках программы «Успех в единстве поколений» при поддержке проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

«Я этот спектакль смотрела, осталась под большим впечатлением, потому и пригласила труппу выступить у нас в городах. Это отличная возможность доступно и наглядно рассказать детям, подросткам о героях, их судьбах, и главное — невероятной силе духа, принципиальности, любви к Родине», — прокомментировала депутат Московской областной думы Линара Самединова.