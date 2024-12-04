Благотворительный обед для людей с ОВЗ организовали в Богородском округе

Международный день инвалидов ежегодно отмечается во всем мире 3 декабря. В России с 1 по 10 декабря проводят приуроченную к этой дате Декаду инвалидов.

В Ногинске для людей с ограниченными возможностями здоровья устроили традиционный благотворительный обед. На него пригласили 30 пациентов отделения социальной реабилитации города. Они провели время в уютном обстановке за угощением и дружеской беседой.

В рамках государственной программы «Доступная среда» в Богородском округе отремонтировали 155 из 184 объектов социальной инфраструктуры. По просьбам жителей муниципалитета установлены или обновлены пандусы в многоквартирных домах.

День инвалидов в России призван напомнить, что людям с ограниченными возможностями, которые живут рядом, приходится гораздо труднее, чем остальным. И каждый человек должен по возможности проявлять к ним внимание и заботу, помогать как словом, так и делом.

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