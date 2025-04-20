Благотворительный музыкальный концерт пройдет в Химках 22 апреля

В Центральной детской школе искусств городского округа Химки 22 апреля состоится концерт с участием юных музыкантов «Настоящее будущего». Проект реализует Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Перед зрителями выступят победители и лауреаты российских и международных конкурсов, воспитанники ведущих музыкальных школ Москвы и Химок. Мероприятие станет частью масштабной программы, охватывающей Москву и Подмосковье. Проект направлен на поддержку и развитие одаренных детей в сфере искусства.

По словам муниципального депутата, директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, концерт «Настоящее будущего» — это не просто выступление талантливых детей, это встреча с будущим российской культуры, которую сегодня бережно поддерживает Фонд Владимира Спивакова.

«Мы приглашаем всех ценителей искусства в Центральную детскую школу искусств, чтобы насладиться живой музыкой, поддержать артистов и стать частью большого и доброго дела», — сказала Инна Монастырская.

Концерт пройдет 22 апреля в 18:00 в Центральной детской школе искусств в Химках по адресу: улица Чапаева, дом № 6. Вход на мероприятие свободный.

Отметим, что 31 мая 2025 года Международному благотворительному фонду Владимира Спивакова исполнится 30 лет. За это время провели свыше 16 тысяч концертов, где приняли участие около 120 тысяч детей, организовали более тысячи художественных выставок и выплатили свыше пяти тысяч стипендий молодым талантам.