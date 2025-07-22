Благотворительный мастер-класс по изготовлению свечей прошел в Пушкино

Сувениры создавали из пчелиного воска. Их украсили лавандой, розами и сухоцветами. Также в процессе работы использовали корицу, ленты и яркие украшения. Ароматы лета создавали атмосферу арт-терапии и способствовали творческому выражению эмоций, развитию мелкой моторики и когнитивных способностей.

«Все прошло уютно и по-домашнему. Это мой первый и, надеюсь, не последний выезд к получателям социальных услуг. Хочу, чтобы наши встречи продолжались», — подчеркнула мастер по изготовлению свечей Ирина.

Каждой участнице в конце встречи подарили подарки: мини-наборы с декоративным мылом ручной работы. Многие из присутствующих решили поделиться результатами своих трудов с близкими и отдать сувениры им.