Благотворительный марафон в помощь актрисе театра прошел в Мелихове

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» завершился ежегодный благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!». Благодаря нему собрали средства на помощь актрисе «Коляда-театра» из Екатеринбурга. Об этом рассказали в подмосковном Минкульте.

Тамара Зимина стремительно теряет слух. В ее поддержку выступили квартет имени А. А. Алябьева и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Музыканты исполнили «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», а также композицию из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Под аккомпанемент коллектива перед зрителями спела солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова. В ее репертуаре звучали такие песни, как «Все стало вокруг голубым и зеленым» из фильма «Сердца четырех», «Горними тихо летела душа небесами» и другие. Выступления завершились вальсом Арама Хачатуряна из драме Лермонтова «Маскарад». Также на бис квартет исполнил композицию Евгения Доги.

Лариса Лужина провела творческую встречу. Она читала стихи поклонникам, отвечала на вопросы и делилась личными историями. Артистка вспомнила о блокадном детстве, первом гонораре в виде котлеты на съемках с Владимиром Высоцким в картине «Вертикаль». Лужина призналась, что в Мелихове ей очень понравилось.

Вырученные от продажи билетов средства передали на покупку слухового аппарата. Денежный вклад также внесли и участники фонда «Артист», помогли и онлайн-пожертвования от посетителей заповедника.