Благотворительный легкоатлетический кросс прошел в Красногорске

Участие в кроссе приняли почти 2 тысячи бегунов со всего Подмосковья. Были среди них и герои СВО. Трасс оказалась непростой, но природные препятствия лишь добавляли участникам азарта и мотивации к преодолению испытаний. Лидеров забега на финише ждали заслуженные награды и призы от организаторов. Но главное, что увезут с собой спортсмены, — это эмоции от соревнований, прошедших в духе единства и гордости за страну и ее защитников.