Благотворительный легкоатлетический кросс прошел в Красногорске
Масштабное спортивное событие собрало на лыжном стадионе «Зоркий» сотни бегунов разной спортивной подготовки. На дистанцию в 5 и 10 километров вышли профессионалы и любители.
Забег «Энергия единства» провели в День России и посвятили героям специальной военной операции. Спортсменов, собравшихся на старте, поприветствовали заместитель министра юстиции России Вадим Баланин и замглавы Красногорска Даниил Зеленев.
Участие в кроссе приняли почти 2 тысячи бегунов со всего Подмосковья. Были среди них и герои СВО. Трасс оказалась непростой, но природные препятствия лишь добавляли участникам азарта и мотивации к преодолению испытаний. Лидеров забега на финише ждали заслуженные награды и призы от организаторов. Но главное, что увезут с собой спортсмены, — это эмоции от соревнований, прошедших в духе единства и гордости за страну и ее защитников.
В Красногорске подобный забег благотворительный фонд «Энергия» организовал впервые. В планах — развивать направление, объединяя вокруг спорта как можно больше неравнодушных людей.