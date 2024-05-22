Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Подольске

Воздушные гимнасты, артисты цирка на льду, еще начинающие и уже заслуженные фигуристы выступили на благотворительном концерте в Щербинке. Его провели в поддержку военнослужащих из Подольска.

Творческие коллективы арены «Южный лед» подготовили специальную программу для ветеранов боевых действий. Концерт состоялся благодаря волонтерам движения «Ангелы фронта».

Гостями праздника стали ветераны боевых действий в Чечне, Афганистане и участники СВО с семьями. На мероприятии работала полевая кухня и фотозона с боевыми бронежилетами, касками, мотоциклом «Урал».

На сцене звучали песни военных лет. Вышла на ледовую сцену и волонтер Людмила Тихонюк с авторской песней, написанной под впечатлением от своей первой поездки с гуманитарной помощью в составе отряда «Ангелы фронта».