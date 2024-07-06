Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО пройдет в Солнечногорске

На сцене дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске организуют благотворительный концерт в поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Мероприятие поддержат прима-балерина Анастасия Волочкова и звезды российского искусства.

Концерт пройдет 13 июля в 19:00. Для всех зрителей известная балерина выступит с театрализованным шоу «Одержимость» и танцевальным балетом «Виктория».

«Приглашаем всех неравнодушных жителей и гостей округа, а также семьи военнослужащих на благотворительный вечер. Все собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Концерт проводится при поддержке администрации городского округа Солнечногорск, дома культуры «Выстрел», Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и волонтерского движения «Партизанский отряд имени Ли Харви Освальда». Возрастное ограничение: 6+

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